Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок второго тура турнира.

Сборная Англии сыграет против национальной команды Шотландии в рамках поединка второго тура группового этапа Евро-2020. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у команды Гарета Саутгейта.

Так, на победу Англии предлагается коэффициент 1,30, тогда как потенциальный успех шотландцев оценивается показателем 14,00. Коэффициент на ничейный результат — 5,30.

При этом букмекеры считают, что сборная Англии вполне может забить три мяча и если вы думаете также, то можете поставить с коэффициентом — 4,20.

Напомним, матч Англия — Шотландия состоится в пятницу, 18 июня. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.