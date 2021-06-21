Рейтинг букмекеров

Football.ua анонсирует самые интригующие поединки этой недели.

Розыгрыш чемпионата Европы-2020 перешел в одну из наиболее увлекательных своих фаз — определение участников первого раунда плей-офф, поэтому совершенно не удивительно, что в наш топ ожидаемых матчей недели вошло сразу две игры с максимальным уровнем вовлечения зрительской аудитории в нашей стране. Среди них, безусловно, и матч команды Андрея Шевченко.

Украина — Австрия

Понедельник, 21 июня, 19:00. Национальный стадион (Бухарест).

"Сине-желтые" продолжают свои выступления на групповом этапе Евро, уже успев добыть свою первую победу за девять лет. Успеха образца игры против Северной Македонии мы всей страной ждали слишком долго для того, чтобы вот так вот просто расставаться с ощущением праздника. И вот, спустя несколько дней мы вновь будет находиться в атмосфере стадиона в столице Румынии, но ставки будут просто колоссальными. Украине необходимо добывать победу или играть на ничью, причем последнее — вариант исключительно на резервный случай, как заверяют нас сами футболисты. Хочется им верить, потому что следующий соперник, в случае успеха, в любом случае будет более сильным, чем по предстоящей игре.

В то же самое время, австрийская сборная показала себя с абсолютно разных сторон в стартовых двух поединка. Сыграв с позиции силы против Северной Македонии (3:1), коллектива Франко Фода практически без особых шансов уступил Нидерландам в игре вторым номером. Все мы прекрасно знаем, что у соперников очень серьезный подбор кадров, который иногда называют "сборной немецкой Бундеслиги", но, если они уже допускали грубую осечку на этом турнире, то не воспользоваться этим было бы точно большой ошибкой с нашей стороны.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, команды имеют равные шансы на победу. Успех Украины / Австрии эксперты оценили в коэффициент 3,73, а вот на ничью можно поставить уже с коэффициентом 2,01.

Португалия — Франция

Среда, 23 июня, 22:00. Пушкаш Арена (Будапешт)

Обстановка в турнирной таблице "группы смерти" после второго тура потеряла свою былую очевидность. Франция не сумела обыграть Венгрию на Пушкаш Арене (1:1), поэтому упустила возможность снять все вопросы о выходе в следующий раунд досрочно. Теперь же, коллективу Дидье Дешама предстоит пережить сильнейший "флешбек", освежив и в нашей памяти финал чемпионата Европы-2016. У "Les Bleus" есть шанс взять реванш за досадное поражение перед глазами у собственных фанатов, вот только кубок Анри Делоне им по завершению этой встречи никто не вручит.

С другой стороны, Португалия прекрасно понимает, что игра в столице Франции является неотъемлемой частью их пути к защите добытого на Елисейских полях трофея пять лет назад. Команда Фернанду Сантуша попыталась в прошлом туре сыграть в прагматичном стиле против Германии, но "машина" завелась настолько, что уже сами португальцы начали отправлять мячи в свои ворота под давлением Робина Госенса. Многие ожидали, что к последнему туру в этом квартете уже не будет вопросов, но так случилось, что, как минимум, одного из грандов европейского футбола мы все еще можем не досчитаться.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, сборная Франции — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 2,29. На ничью можно поставить с коэффициентом 2,95, а на победу Португалии — 3,37.