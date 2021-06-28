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Football.ua анонсирует самые интригующие поединки этой недели.

Розыгрыш чемпионата Европы-2020 уже дошел до стадии определения будущих четвертьфиналистов, а в наше поле внимания попали сразу два поединка в заключительный день стадии 1/8 финала. Среди них, безусловно, и матч команды Андрея Шевченко.

Англия — Германия

Вторник, 29 июня, 19:00. Уэмбли (Лондон)

Последний раз эти две сборные на официальном уровне встречались уже на кажущемся столь далеком чемпионате мира-2010. С тех пор, поменялось многое, но только не наставник "Бундестим". Однако, и эта тенденция прекратит существовать уже по окончании текущего международного форума, а главный вопрос в этом контексте — насколько долгим будет путь Германии на Евро-2020. Матч против Франции (0:1) заставил усомниться в способности немцев противостоять соперникам действительно топ-уровня, хотя против Португалии (4:2) это чувство немного притупилось. Но то, как команда Лева прошла по краю пропасти в домашней игре против Венгрии в Мюнхене (2:2)… Болельщики остались явно недовольны, если не сказать большего.

Что же касается коллектива Гарета Саутгейта, то тут английским фанатам пришлось переступать через свое собственное эго, ведь их команда играла в максимально прагматичный футбол, забила всего два мяча на групповом этапе (оба — на счету у Стерлинга), но при этом дважды победила и один раз сыграла вничью. И все это ради чего? Правильно! Ради того, чтобы сыграть в 1/8 финала на поле родного Уэмбли. Главного тренера "трех львов" расшатывают изо всех сил, но он все равно дает результат вместе со своей командой. Англичане не проигрывают с ноября прошлого года, и при этом в девяти матчах пропустили только однажды. В целом — от предстоящей игры можно ожидать чего угодно.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, сборная Англии — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 2,59. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,30, а на победу Германии — 3,00.

Швеция — Украина

Вторник, 29 июня, 22:00. Хэмпден Парк (Глазго)

В лучших традициях драматических произведений, сборная Украины на стадии 1/8 финала Евро-2020 будет противостоять команде, благодаря которой она и попала впервые в своей истории в плей-офф данного турнира. Сборная Швеции — очень непростой соперник, чему мы нашли прямые доказательства в каждом матче команды Янне Андрессона на групповом этапе. Испанцы, словаки и поляки не дадут усомниться в том, что скандинавская сборная по праву заняла первую строчку в квартете. Особенно напряженным, в частности — для нас, оказался матч против Польши (3:2), в рамках которого Швеция опробовала, наверное, все свои заготовленные тактики на турнир, и лишний раз показала, что недооценка ее способностей будет наибольшей ошибкой.

Неудачная игра в матче против Австрии (0:1) оставила судьбу команды Шевченко на усмотрение остальным командам в нижестоящих по турнирной сетке группах. В итоге, руку помощи нам протянули именно шведы, за что мы должны быть им бесконечно благодарны, но только до стартового свистка очной игры. "Ничего личного, только бизнес", — смело заявил Николай Шапаренко на одной из пресс-конференций, что не понравилось нашему болельщику, но описать обстановку перед поединком другими словами попросту невозможно.

Если верить Андрею Шевченко и игрокам, выводы из ошибок прошлого были сделаны в полном объеме. Получится ли воплотить наработки непосредственно на поле? А кто знает! У Украины всегда были проблемы со взломом плотной обороны соперников, и если это не удалось исправить за неделю, во что не хочется верить, то последствия могут быть удручающими. Впрочем, пощечину сборная уже получила, но не подставлять же вторую щеку, в самом деле?!

По мнению букмекеров компании Pinnacle, сборная Швеции — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 2,48. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,17, а на победу Украины — 3,29.