Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 1/8 финала турнира.

Сборная Англии сыграет против национальной команды Германии в рамках поединка 1/8 финала чемпионата Европы-2020. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Гарета Саутгейта.

Так, на победу Англии предлагается коэффициент 2,50, тогда как потенциальный успех немцев оценивается показателем 3,05. Коэффициент на ничейный результат — 3,35.

При этом букмекеры считают, что матчу не удастся дотянуть до показателей прошлого игрового дня. Коэффициент на это — 12,50.

Напомним, матч Англия — Германия состоится во вторник, 29 июня. Начало игры — в 19:00 по киевскому времени.

Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.