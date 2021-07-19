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Football.ua анонсирует самые интригующие поединки этой недели.

Не одним лишь чемпионатом Европы-2020 будет богат футбольный летний сезон в этом году. Уже в скором времени нас ожидает торжественный старт Летних олимпийских игр в Токио, в рамках которых, в частности, предстоит померяться силами и в футболе. Также не стоит забывать и об украинской Премьер-лиге, чей старт запланирован на конец недели.

Мексика — Франция

Четверг, 22 июля, 11:00, Национальный олимпийский стадион (Токио, Япония)

Парадокс и преимущество турниров на уровне Олимпийских игр заключается в том, что собрать один и тот же состав даже на два последовательных турнира практически невозможно, что и позволяет нам наблюдать за конвейером молодых талантов из каждой из стран-участниц. Та "золотая" Мексика образца 2012-го года еще свежа в памяти, однако Хосе Короны, Джованни дос Сантоса, Рауля Хименеса и Эктора Эрреры в текущем созыве уже не будет, отчего сборная и выглядит достаточно скромно, а перспективы команды Артуро Хайме Эспина Лосано, так и вовсе, — туманно.

Казалось, что из очередного бойкого молодого поколения французов уж точно можно собрать команду, которая пошумит на весь мир впервые с игр в Лос-Анджелесе образца 1984-го года, однако европейские клубы вставили палки в колеса Сильвену Рисполю.

Наставнику пришлось "перебиваться" представителями южноамериканского континента — Флориан Товен и Андре-Пьер Жиньяк свои вызовы таки получили. И нет, сборная Франции от этого "урезания" изначальной заявки не растеряла всю свою мощь. Просто путь к высоким раундам для нее теперь станет куда сложнее.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, сборная Франции — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 1,90. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,50, а на победу Мексики — 4,38.

Бразилия — Германия

Четверг, 22 июля, 14:30, Ниссан (Иокогама, Япония)

Олимпийские сборные между собой встречаются достаточно редко, поэтому, если какая-то сторона проигрывает, то ей приходится жить с этой болью достаточно долго. Однако, Германия имеет все шансы нарушить это правило, так как уже на групповом этапе токийской Олимпиады получила возможность поквитаться со своими обидчиками образца прошлых Игр, которые проходили как раз в Рио-де-Жанейро. "Бундестим" еще никогда не добивались победы в подобном формате, но их текущий созыв попросту не оставляет сомнений в том, что медали должны оказаться на шее парней Штефана Кунца.

В то же самое время, "пентакампеоне" настолько методично шли ко своей первой в истории победе на Олимпиаде в 2016-м году, до этого став вторыми в Лондоне-2012, и получив "бронзу" в Пекине-2008, что теперь остается лишь один вполне очевидный вопрос — что дальше? В составе бразильцев на этот раз не будет общепринятых "топов", однако наличие в раздевалке такого "магнита трофеев", как Дани Алвес, подсказывает, что завсегдатаи пляжей Копакабаны готовы устроить карнавал и выездном формате.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, сборная Бразилия — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 2,04. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,05, а на победу Германии — 3,90.

Заря — Александрия

Воскресенье, 25 июля, 19:30, Славутич-Арена (Запорожье)

Есть ли жизнь без Владимира Шарана? На этот вопрос предстоит ответить "полиграфам" по ходу текущего сезона, в котором они точно не будут отягощены необходимостью играть в еврокубках. Прошлая кампания для Александрии была неудачной, после чего последовала закономерная отставка тренерского штаба, уход множества ключевых исполнителей, и теперь коллектив возглавляет Сергей Кузьменко. Очевидно, что новому наставнику нужно время для освоения, однако этот процесс будет проходить уже непосредственно по ходу чемпионата.

Впрочем, период неопределенности внутри Александрии был мало интересен жребию календаря, поэтому уже в первом туре команда из Кировоградской области получит в соперники один из самых неудобных коллективов нашей страны. В прошлом году Виктор Скрипник сделал ставку на выход своей команды к пику формы аккурат к началу выступлений в Лиге Европы УЕФА, но немного ошибся с временным промежутком, в результате чего Заря была вынуждена наверстывать упущенное уже под конец чемпионата.

В итоге — вновь "бронза", а проблемы команды на старте межсезонья, так и вовсе, не предвещали ничего хорошего. Однако, тренер на месте, кадровая обойма немного обновилась, поэтому от луганчан будут ждать результатов уже со старта.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, сборная Заря — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 1,72. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,90, а на победу Александрии — 4,70.