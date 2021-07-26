Рейтинг букмекеров

Football.ua анонсирует самые интригующие поединки этой недели.

На этой календарной неделе нам предстоит наблюдать за решающими поединками на групповом этапе Олимпийский игр-2020 в Токио, сразу два из которых вызвали у нас наибольший интерес, а также нельзя обойти стороной ответный поединок полтавской Ворсклы в рамках Лиги конференций УЕФА.

Испания — Аргентина

Среда, 28 июля, 14:00, Саитама (Саитама, Япония)

Много говорилось перед стартом олимпийского турнира о якобы колоссальных шансах сборной Испании на победу, что связывалось с наличием в ее составе футболистов из топ-клубов страны, которые не имели возможности оказать Королевской федерации футбола на запрос о вызове своих игроков. Однако, на деле оказалось, что команда Луиса де ла Фуэнте запрягает ничуть не менее долго, чем "взрослая" сборная Испании. "Фурия роха" является лидером своего квартета на данный момент, но эту ее позицию обеспечивает всего один забитый гол в двух матчах без поражений, по итогам которых удалось набрать сразу четыре очка.

Шутка ли, но даже с таким показателем испанцы все равно могут оказаться за пределами зоны попадания в плей-офф, но для этого они должны проиграть в матче против соседей по языковой группе — Аргентины, а в параллельном поединке будет достаточно определить победителя. Проблема "альбиселесте" заключается в том, что им, для пущей верности, как раз и будет необходима пресловутая победа, так как Египет без Мохаммеда Салаха, откровенно, не впечатляет, а вот в персональной борьбе против Австралии коллектив Фернандо Батисты явно находится в невыигрышном положении из-за поражения в первом туре (0:2).

По мнению букмекеров компании Pinnacle, сборная Испании — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 1,92. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,46, а на победу Аргентины — 4,32.

Франция — Япония

Среда, 28 июля, 14:30, Ниссан (Иокогама, Япония)

Если учитывать, что национальная сборная Франции является действующими чемпионами мира, то ее подрастающее поколение на данном турнире играет крайне скверно. Однако, "Le Bleus" оказались ровно в той же ситуации, что и все остальные сборные, кроме Испании, в плане доступности сильнейших футболистов своей страны. Как итог, исключительно на плечах возрастного Андре-Пьера Жиньяка удалось вытащить победу на ЮАР, трижды при этом уступая по ходу поединка (4:3). Это были первые три очка французов на турнире, на фоне сенсационной пощечины от Мексики (1:4), и есть большие подозрения, что они рискуют стать и последними.

Соперником по последнему матчу на групповом этапе для сборной Франции является Япония — хозяева турнира, которые свои две стартовые игры выиграли у ЮАР (1:0) и Мексики (2:1). Казалось бы, выход из группы с шестью набранными очками уже заказан, однако поражение от коллектива Сильвена Риполя может серьезно подпортить настроение "стране восходящего солнца". Состав у "самураев" на этом турнире подобрался достаточно качественный, да и признанные лидеры играют ровно так, как от них и ожидалось перед стартом Игр-2020. Очевидно, что в подобных условиях от хозяев будут ждать эксклюзивных девяти набранных очков на групповом этапе.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, сборная Японии — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 2,33. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,78, а на победу Франции — 2,89.

Ворскла — КуПС

Четверг, 29 июля, 19:00, Ворскла им. А. Бутовского (Полтава)

Полтавская Ворскла первой от Украины стартовала на международной арене в новом сезоне, и сразу же познала все "прелести" игры на искусственном газоне в Финляндии, где ее принимал местный КуПС. Коллектив Симо Валакари оказался не из робкого десятка, и таки сумел дожать украинскую команду в конце матча, на фоне куда более высокого уровня физических кондиций. В условиях родной арены с привычным покрытием "канарейки" сумели разыграть карту середины сезона национального первенства, но вот на родном поле от Ворсклы ждут уже куда большего.

Аккурат 26 июля коллектив Юрия Максимова должен будет замкнуть трехдневный период отдыха поединком против днепровского Днепра-1 на родной арене, что и станет ключевым маркером готовности команды к ответному противостоянию. Отмена "правила выездного гола", к слову, в данном конкретном случае Ворскле навредила, так как затраченные силы на гостевые 2:2 попросту были сведены на нет, и судьба двухматчевой дуэли теперь зависит исключительно от игры в Полтаве. КуПС, в свою очередь, днем ранее выиграл домашний матч на внутренней арене против Ильвеса (1:0), благодаря чему удержался на второй строчке турнирной таблицы.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, сборная Заря — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 1,72. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,90, а на победу Александрии — 4,70.