Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках чемпионата Украины.

Мариуполь сойдется в противостоянии с Десной в рамках второго тура чемпионата Украины. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Александра Рябоконя.

Так, на победу Десны предлагается коэффициент 2,01, тогда как потенциальный успех Мариуполя оценивается показателем 3,75. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,50.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в матче будет забито не больше одного гола. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 3,45.

Напомним, матч Мариуполь — Десна состоится сегодня, 1 августа. Начало игры — в 17:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.