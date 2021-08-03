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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру сборных в рамках Олимпийских игр.

В рамках первого полуфинального матча на футбольном турнире Олимпиады-2020 в Токио сыграют сборные Мексики и Бразилии.

Компания Parimatch считает, что шансов на выход в финал больше у сборной Бразилии.

На победу бразильцев в основное время можно поставить с с коэффициентом 2,05. Ничья в основное время оценивается коэффициентом 3,36, а на победу сборной Мексики дают 3,8.

Также, принимаются ставки на проход в финал. Тут тоже фаворитом является сборная Бразилии. На их проход в финал можно поставить с коэффициентом 1,53. На проход Мексики дают коэффициент 1.78.

Напомним, матч Мексика — Бразилия состоится 3 августа и начнется в 11:00.