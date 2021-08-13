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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Украины.

Шахтер сойдется в противостоянии с Металлистом 1925 в четвертом туре украинской Премьер-лиги. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Роберто Де Дзерби.

Так, на победу Шахтера предлагается коэффициент 1,20, тогда как потенциальный успех Металлиста 1925 оценивается показателем 13,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 6,90.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что Металлист 1925 забьет гол. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 2,02.

Напомним, что матч Шахтер — Металлист 1925 состоится в пятницу, 13 августа, в 19:30 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.