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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру квалификации ЛЕ.

Црвена Звезда в первом матче финала квалификации Лиги Европы сыграет против румынского ЧФР Клужа. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у сербского коллектива.

Так, на победу Црвена Звезда предлагается коэффициент 1,67, тогда как потенциальный успех ЧФР Клужа оценивается показателем 5,60. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,65.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что Клуж выиграет первый тайм. Этот исход оценивается коэффициентом 6,10.

Напомним, что матч Црвена Звезда — ЧФР Клуж состоится во вторник, 17 августа, в 22:00 по киевскому времени.