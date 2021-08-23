Рейтинг букмекеров

Football.ua анонсирует самые интригующие поединки этой недели.

На этой недели подходит ко своему логическому завершению квалификационный этап ко групповым этапам всех трех еврокубков, поэтому нас, очевидно, будет интересовать судьба ответного противостояния с участием донецкого шахтера. Однако, не забудем мы и больших матчах европейского уик-энда, а в Англии организаторы хотят уместить в один день календаря сразу две громкие вывески — как уж тут можно пройти стороной?

Шахтер — Монако

Среда, 25 августа, 22:00, ОСК Металлист (Харьков, Украина)

Первая встреча на Луи II завершилась для донецкого Шахтера приемлемым результатом с точки зрения дальнейшего развития дуэли (1:0). Теперь же, остается закрепить гостевой успех игрой на хорошо знакомой, но давно не задействованной для этих целей, арене в Харькове, и промежуточное задание на старт нового сезона можно считать выполненным.

Уверенности в необходимом для всей страны успехе украинской команды добавляет и тот факт, что на выходных она сумела справиться с достаточно агрессивной и "моложавой" игрой со стороны одесского Черноморца, с которой, скорее всего, приедет в Украину и коллектив Нико Ковача. Монако свой матч чемпионата против Ланса проиграл (0:2), чем в очередной раз подчеркнул свою плохую форму на внутренней арене на старте сезона, но для самого Шахтера этот результат оппонентов малоинформативный — хорватский наставник вновь решил сыграть далеким от основного состава. Впрочем, и "горняки" против "моряков" играли фактически своим резервом.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Монако — фаворит встречи. Его победу эксперты оценили в коэффициент 2,45. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,54, а на победу Шахтера — 2,92.

Манчестер Сити — Арсенал

Суббота, 28 августа, 14:30, Этихад (Манчестер, Англия)

Действующий чемпион Англии начал сезон с поединка против одного из наиболее "неудобных" для него оппонентов по выездным поединкам, и прогорел в дебютном матче Нуну Эшпириту Санту (0:1). Однако, Хосеп Гвардиола по завершении поединка выглядел совершенно неозадаченным неудачным исходом противостояния, а уже через неделю мы увидели почему — Манчестер Сити вынес в одну калитку вернувшийся в "элиту" Норвич (5:0). После матча против "канареек" вопросов о неготовности команды к сезону почему-то больше не возникало, поэтому во втором для нее ответственном вызове ожидается увидеть исправление ошибок.

Что касается лондонского Арсенала, то недавнее поражение в дерби от Челси (0:2) еще можно списать на банальную разницу в классе между текущими командами Томаса Тухеля и Микеля Артеты. Однако, что делать с аналогичным исходом дебютной встречи сезона против Брентфорда? Новичок АПЛ разобрал "канониров" на своем поле, и хэштег #ArtetaOut снова обрел свою популярность на критически раннем отрезке сезона. Коллектив испанского наставника сейчас находится среди пяти команд с "0" в графе "Набранные очки", но при этом также и входит в эксклюзивную тройку команд, которые до сих пор не забивали голов в новом сезоне. Исправится ли ситуация в предстоящей игре? Похоже, в это не верят даже сами фанаты клуба.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Манчестер Сити — явный фаворит встречи. Его победу эксперты оценили в коэффициент 1,23. На ничью можно поставить с коэффициентом 6,13, а на победу Арсенал — 11,14.

Ливерпуль — Челси

Суббота, 28 августа, 19:30, Энфилд (Ливерпуль, Англия)

А вот у "красных" и "синих" на старте сезона все идет очень даже хорошо. Команды, словно выступают в синхронном плавании, обыграли Норвич/Бернли и Кристал Пэлас/Арсенал соответственно с одинаковыми счетами 3:0 и 2:0, но теперь их ожидает очное противостояние на Энфилде. Первый в сезоне матч подобного уровня обещает стать интересным еще и по той причине, что командам явно предстоит с его помощью показать своим амбиции на футбольный год.

Скорее всего, на предматчевых пресс-конференциях мы вновь услышим рассуждения немецкого специалист о том, как нельзя тратить колоссальные средства на покупку новых футболистов, и что его клуб в этом отношении находится в неравных условиях по отношению к другим командам. Впрочем, на форму Ромелу Лукаку это никакого влияния иметь не будет, а футбольная общественность будет с нетерпением ждать еще одного, но уже более громкого, голевого действия с его стороны. Фаворита выделить сложно, но у Челси есть в активе победа в Суперкубке УЕФА на старте сезона, что может стать дополнительным фактором к достижению командой нового успеха.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Ливерпуль — фаворит встречи. Его победу эксперты оценили в коэффициент 2,45. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,46, а на победу Челси — 2,84.