Football.ua анонсирует самые интригующие поединки этой недели.
фото ФК Шахтер Донецк
23 августа 2021, 13:46
На этой недели подходит ко своему логическому завершению квалификационный этап ко групповым этапам всех трех еврокубков, поэтому нас, очевидно, будет интересовать судьба ответного противостояния с участием донецкого шахтера. Однако, не забудем мы и больших матчах европейского уик-энда, а в Англии организаторы хотят уместить в один день календаря сразу две громкие вывески — как уж тут можно пройти стороной?
Шахтер — Монако
Среда, 25 августа, 22:00, ОСК Металлист (Харьков, Украина)
Первая встреча на Луи II завершилась для донецкого Шахтера приемлемым результатом с точки зрения дальнейшего развития дуэли (1:0). Теперь же, остается закрепить гостевой успех игрой на хорошо знакомой, но давно не задействованной для этих целей, арене в Харькове, и промежуточное задание на старт нового сезона можно считать выполненным.
Уверенности в необходимом для всей страны успехе украинской команды добавляет и тот факт, что на выходных она сумела справиться с достаточно агрессивной и "моложавой" игрой со стороны одесского Черноморца, с которой, скорее всего, приедет в Украину и коллектив Нико Ковача. Монако свой матч чемпионата против Ланса проиграл (0:2), чем в очередной раз подчеркнул свою плохую форму на внутренней арене на старте сезона, но для самого Шахтера этот результат оппонентов малоинформативный — хорватский наставник вновь решил сыграть далеким от основного состава. Впрочем, и "горняки" против "моряков" играли фактически своим резервом.
По мнению букмекеров компании Pinnacle, Монако — фаворит встречи. Его победу эксперты оценили в коэффициент 2,45. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,54, а на победу Шахтера — 2,92.
Манчестер Сити — Арсенал
Суббота, 28 августа, 14:30, Этихад (Манчестер, Англия)
Действующий чемпион Англии начал сезон с поединка против одного из наиболее "неудобных" для него оппонентов по выездным поединкам, и прогорел в дебютном матче Нуну Эшпириту Санту (0:1). Однако, Хосеп Гвардиола по завершении поединка выглядел совершенно неозадаченным неудачным исходом противостояния, а уже через неделю мы увидели почему — Манчестер Сити вынес в одну калитку вернувшийся в "элиту" Норвич (5:0). После матча против "канареек" вопросов о неготовности команды к сезону почему-то больше не возникало, поэтому во втором для нее ответственном вызове ожидается увидеть исправление ошибок.
Что касается лондонского Арсенала, то недавнее поражение в дерби от Челси (0:2) еще можно списать на банальную разницу в классе между текущими командами Томаса Тухеля и Микеля Артеты. Однако, что делать с аналогичным исходом дебютной встречи сезона против Брентфорда? Новичок АПЛ разобрал "канониров" на своем поле, и хэштег #ArtetaOut снова обрел свою популярность на критически раннем отрезке сезона. Коллектив испанского наставника сейчас находится среди пяти команд с "0" в графе "Набранные очки", но при этом также и входит в эксклюзивную тройку команд, которые до сих пор не забивали голов в новом сезоне. Исправится ли ситуация в предстоящей игре? Похоже, в это не верят даже сами фанаты клуба.
По мнению букмекеров компании Pinnacle, Манчестер Сити — явный фаворит встречи. Его победу эксперты оценили в коэффициент 1,23. На ничью можно поставить с коэффициентом 6,13, а на победу Арсенал — 11,14.
Ливерпуль — Челси
Суббота, 28 августа, 19:30, Энфилд (Ливерпуль, Англия)
А вот у "красных" и "синих" на старте сезона все идет очень даже хорошо. Команды, словно выступают в синхронном плавании, обыграли Норвич/Бернли и Кристал Пэлас/Арсенал соответственно с одинаковыми счетами 3:0 и 2:0, но теперь их ожидает очное противостояние на Энфилде. Первый в сезоне матч подобного уровня обещает стать интересным еще и по той причине, что командам явно предстоит с его помощью показать своим амбиции на футбольный год.
Скорее всего, на предматчевых пресс-конференциях мы вновь услышим рассуждения немецкого специалист о том, как нельзя тратить колоссальные средства на покупку новых футболистов, и что его клуб в этом отношении находится в неравных условиях по отношению к другим командам. Впрочем, на форму Ромелу Лукаку это никакого влияния иметь не будет, а футбольная общественность будет с нетерпением ждать еще одного, но уже более громкого, голевого действия с его стороны. Фаворита выделить сложно, но у Челси есть в активе победа в Суперкубке УЕФА на старте сезона, что может стать дополнительным фактором к достижению командой нового успеха.
По мнению букмекеров компании Pinnacle, Ливерпуль — фаворит встречи. Его победу эксперты оценили в коэффициент 2,45. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,46, а на победу Челси — 2,84.