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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру квалификации ЛЧ.

Донецкий Шахтер сойдется в ответном противостоянии против французского Монако в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Первая игра во Франции завершилась победой "горняков" со счетом 1:0. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Нико Ковача.

Так, на победу Монако предлагается коэффициент 2,40, тогда как потенциальный успех Шахтера оценивается показателем 2,85. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,50.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что Шахтер победит с разницей в два мяча. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 5,50.

Напомним, что матч Шахтер — Монако состоится в среду, 25 августа, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.