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Football.ua анонсирует самые интригующие поединки этой недели.

Клубный футбол лишь недавно вернулся, но вновь уходит на паузу. Виной тому матчи отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года. Сборную Украины ждет встреча с Казахстаном на выезде, а также домашний поединок против сборной Франции.

Также не стоит забывать, что помимо нашей группы, интересные баталии развернутся и среди других сборных. Действующий чемпион Европы, Италия, отправится в гости к швейцарцам, которые удивили на прошлом форуме.

Казахстан — Украина

Среда, 1 сентября, 17:00. Стадион Астана Арена, Нур-Султан.

Сборная Украины после чемпионата Европы получила нового главного тренера — Александра Петракова. Возможно, кому-то данный специалист и не знаком, но именно он привел нашу юношескую команду к победе на чемпионате мира среди команд до 20 лет.

Пока что Украина находится на второй строчке турнирной таблицы после трех матчей. Украинцы набрали три балла после трех ничейных результатов с аналогичным счетом — 1:1. Сборной Украины есть что доказывать, учитывая осечку в первом матче между этими командами.

Нет сомнений, что именно подопечные Петракова являются фаворитами данного противостояния, а потому ждем только победы.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Украина — фаворит встречи. Ее победу эксперты оценили в коэффициент 1,49. На ничью можно поставить с коэффициентом 4,1, а на победу Казахстана — 7,94.

Украина — Франция

Суббота, 4 сентября, 21:45. Стадион НСК Олимпийский, Киев.

Если противостояние с Казахстаном должно завершиться тремя набранными баллами, то вот игра против Франции предвещает много трудностей. В первом матче украинцы не без доли везения набрали одно очко на выезде. Французы после трех матчей имеют в своем активе семь баллов, а потому их будет очень непросто догнать.

Если сборная Украины рассчитывает навязать борьбу за первую строчку таблицы, то нужно давать бой французам в очном матче и надеяться на осечки соперника, что довольно маловероятно.

Очень интересно будет посмотреть, что придумает Александр Петраков в матче против столь сильного оппонента. Да и вообще, как сформирует состав новый тренер?

По мнению букмекеров компании Pinnacle, Франция — фаворит встречи. Ее победу эксперты оценили в коэффициент 1,73. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,73, а на победу Украины — 5,05.

Швейцария — Италия

Воскресенье, 5 сентября, 21:45. Стадион Санкт-Якоб Парк, Базель.

Швейцария подходит к данному поединку с двумя победами после двух сыгранных матчей. Если швейцарцы собираются навязать борьбу Италии за первую строчку группы, то показывать свои претензии нужно именно в этой игре, пока есть фактор домашнего поля и нет большого разрыва.

Италия, в свою очередь, успела провести уже три поединка квалификации на чемпионат мира-2022. Подопечные Роберто Манчини располагают уже девятью набранными баллами и еще ни разу не пропустили.

Очень интересно будет глянуть на Италию после большого триумфа — в каком психологическом состоянии будут игроки, а вот Швейцария лишилась Владимира Петковича, что тоже не должно остаться незамеченным.

Фаворитом противостояния, безусловно, является Италия, несмотря на статус гостевой команды. Тем не менее, легкой прогулки для команды Роберто Манчини ждать не стоит.