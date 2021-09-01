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В субботу, 4 сентября, в Киеве на НСК Олимпийский в рамках отборочного турнира на чемпионат мира по футболу, который состоится 2022 году, сборная Украины сыграет с командой Франции.

Football.ua и международная компания Vbet, которая стала премиум-спонсором национальной команды Украины по футболу, разыгрывают два билета на матч Украина — Франция.

Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться на сайте.

Победителя определят случайным образом, а результаты будут доступны на страницах Football.ua и Vbet в Facebook.