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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру.

В рамках отбора на чемпионат мира-2022 сборная Англии в гостевом матче сыграет против Венгрии.

Компания Parimatch отдает свое предпочтение сборной Англии. Так, на победу англичан предлагается коэффициент 1,42.

На победу сборной Венгрии можно поставить с коэффициентом 9,10, а вот на ничью — 4,40.

Если вы уверены, что обе команды смогут забить, то на данный исход можно поставить с коэффициентом 2,12 (нет — 1,72).

Матч Венгрия — Англия состоится второго сентября и начнется в 21:45 по киевскому времени.