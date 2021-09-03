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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок фаворитов группы Н.

В пятом туре отборочного турнира мирового первенства 2022 года не знающая поражений Словакия примет опережающую ее на одно очко и возглавляющую группу Н Хорватию.

Компания Parimatch считает фаворитом противостояния гостей, установив коэффициент на победу Хорватии 1,98, на победу Словакии — 4,10, на ничью — 3,50.

Наиболее вероятным счетом матча букмекеры считают минимальную победу гостей со счетом 1:0, коэффициент на которую составляет 6,20.

Матч Словакия — Хорватия состоится в субботу, 4 сентября, в Братиславе на стадионе Тегельне Поле. Начало в 21:45 по киевскому времени.