Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок фаворитов группы Н.
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03 сентября 2021, 21:48
В пятом туре отборочного турнира мирового первенства 2022 года не знающая поражений Словакия примет опережающую ее на одно очко и возглавляющую группу Н Хорватию.
Компания Parimatch считает фаворитом противостояния гостей, установив коэффициент на победу Хорватии 1,98, на победу Словакии — 4,10, на ничью — 3,50.
Наиболее вероятным счетом матча букмекеры считают минимальную победу гостей со счетом 1:0, коэффициент на которую составляет 6,20.
Матч Словакия — Хорватия состоится в субботу, 4 сентября, в Братиславе на стадионе Тегельне Поле. Начало в 21:45 по киевскому времени.