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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру квалификации на чемпионат мира среди команд Южной Америки.

Сборная Бразилии сыграет против Аргентины в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Тите.

Так, на победу Бразилии предлагается коэффициент 2,35, тогда как потенциальный успех Аргентины оценивается показателем 3,40. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,15.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в матче будет забито 0 или 1 гол. Этот исход оценивается коэффициентом 2,64.

Напомним, что матч Бразилия — Аргентина состоится в воскресенье, 5 сентября, в 22:00 по киевскому времени.