Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру квалификации на предстоящий чемпионат мира в Катаре.

Сборная Швейцарии примет на своем поле Италию в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Роберто Манчини.

Так, на победу Италии предлагается коэффициент 2,00, тогда как потенциальный успех Швейцарии оценивается показателем 4,20. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,35.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в матче будет забито минимум четыре мяча (ТБ 3,5). Этот исход оценивается коэффициентом 4,20.

Напомним, что матч Швейцария — Италия состоится в воскресенье, 5 сентября, в 21:45 по киевскому времени.