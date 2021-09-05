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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру квалификации предстоящего чемпионата мира в Катаре.

Сборная Германии примет на своем поле Армению в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке значительно больше у подопечных Ханси Флика.

Так, на победу Германии предлагается коэффициент 1,08, тогда как потенциальный успех Армении оценивается показателем 31,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 13,00.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что первой отметиться забитым мячом в данном матче удастся армянской команде. Этот исход оценивается коэффициентом 6,90.

Напомним, что матч Германия — Армения состоится в воскресенье, 5 сентября, в 21:45 по киевскому времени.