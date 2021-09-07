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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру квалификации предстоящего чемпионата мира в Катаре.

Сборная Хорватии примет на своем поле Словению в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Златко Далича.

Так, на победу Хорватии предлагается коэффициент 1,72, тогда как потенциальный успех Словении оценивается показателем 5,80. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,35.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в матче будет забито 0 или 1 гол. Этот исход оценивается коэффициентом 2,93.

Напомним, что матч Хорватия — Словения состоится во вторник, 7 сентября, в 21:45 по киевскому времени.