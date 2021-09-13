Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру ЛЧ.

Каталонская Барселона сойдется в домашнем противостоянии против мюнхенской Баварии в первом туре Лиги чемпионов. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Юлиана Нагельсманна.

Так, на победу Баварии предлагается коэффициент 1,79, тогда как потенциальный успех Барселоны оценивается показателем 3,55. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,10.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что матч получится скромным по результативности (ТМ 1.0). Вероятность данного исхода оценивается в показатель 13,50.

Напомним, что матч Барселона — Бавария состоится во вторник, 14 сентября, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.