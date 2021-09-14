Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру ЛЧ.

Миланский Интер в домашнем матче встретится с мадридским Реалом в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Симоне Индзаги.

Так, на победу Интера предлагается коэффициент 2,50, тогда как потенциальный успех Реала оценивается показателем 2,75. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,60.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в матче не будет забито голов. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 14,50.

Напомним, что матч Интер — Реал Марид состоится в среду, 15 сентября, в 22:00 по киевскому времени.