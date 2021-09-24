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FAVBET пропонує виграти поїздку на матч Ліги чемпіонів Барселона — Динамо.

Восени компанія FAVBET перезапускає Favbet Experience, в рамках якого дає можливість виграти поїздку на топову спортивну подію. Проект стартує з поїздки на матч Ліги чемпіонів Барселона — Динамо. Кожен охочий може взяти участь в розіграші та вибороти можливість підтримати Динамо на “Камп Ноу”.

Окрім матчу, переможці промо-заходу зможуть насолодитися Барселоною: архітектурою, місцевою кухнею та відчути дух Каталонії.

У Favbet Experience включено: переліт в обидва боки, трансфер, проживання, квиток на футбол та в різні культові місця Барселони. Разом з переможцями промо-заходу в подорож відправиться “secret guest” — відомий шоумен чи блогер.

Деталі за посиланням.