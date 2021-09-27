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ПСЖ - Манчестер Сити, Getty images
27 сентября 2021, 14:52
В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ сыграет против Манчестер Сити на Стад де Пренс.
Компания Parimatch считает, что шансов на успех в данном противостоянии больше у подопечных Пепа Гвардиолы.
Так, на победу Манчестер Сити эксперты предлагают коэффициент 2,33. Ничью же оценили в 3,60, а победу парижан — в 3,00.
Если вы уверены, что тотал в матче будет 2,5 больше, то на данный исход предлагают коэффициент 1,64 (нет — 2,35).
Матч ПСЖ — Манчестер Сити состоится 28 сентября и начнется в 22:00 по киевскому времени.