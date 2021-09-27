Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру ЛЧ.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ сыграет против Манчестер Сити на Стад де Пренс.

Компания Parimatch считает, что шансов на успех в данном противостоянии больше у подопечных Пепа Гвардиолы.

Так, на победу Манчестер Сити эксперты предлагают коэффициент 2,33. Ничью же оценили в 3,60, а победу парижан — в 3,00.

Если вы уверены, что тотал в матче будет 2,5 больше, то на данный исход предлагают коэффициент 1,64 (нет — 2,35).

Матч ПСЖ — Манчестер Сити состоится 28 сентября и начнется в 22:00 по киевскому времени.