Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок соперников по группе Шахтера.

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов неожиданный лидер группы, в которой выступает вице-чемпион Украины, отправится в гости в Реалу.

Компания Parimatch практически не дает шансов команде Юрия Вернидуба на еще одну сенсацию.

Коэффициент на победу Реала составляет 1,11, на победу Шерифа — 26,0, на ничью — 10,50.

Более того, букмекеры не особо верят в то, что Шерифу удастся забить: коэффициент на то, что ворота Реала останутся сухими, составляет 1,53.

Матч Реал — Шериф состоится во вторник, 28 сентября. Начало в 22:00 по киевскому времени.