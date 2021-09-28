Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру ЛЧ.

Ювентус во втором туре Лиги чемпионов сразится с Челси. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Томаса Тухеля.

Так, на победу "синих" предлагается коэффициент 2, тогда как потенциальный успех Шахтера оценивается показателем 3,90. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,45.

Матч Ювентус — Челси состоится в среду, 29 сентября, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.