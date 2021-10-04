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Football.ua анонсирует самые интригующие поединки этой недели.

Топовые европейские клубные чемпионаты на этой неделе берут паузу, однако это не означает, что любители футбола останутся без интересных поединков. Нас ожидают матчи национальных сборных, включая очередное противостояние Украины в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Обо всем более подробно мы расскажем вам в нашем обзоре главных матчей недели.

Италия — Испания

Среда, 6 октября, 21:45. Джузеппе Меацца (Сан-Сиро), Милан (Италия)

К турниру Лига наций УЕФА можно относиться как к товарищескому, участие в котором помогает национальным сборным поддерживать свою форму, однако это не отменяет того факта, что ЛН непосредственно связана как с Евро, так и с чемпионатом мира. Проще говоря, команды могут пройти отбор в плей-офф предстоящего Мундиаля, который пройдет в Катаре, через Лигу наций (подробности — на нашем сайте).

Сборная Италии минувшим летом стала триумфатором чемпионата Европы. Подопечные Роберто Манчини изначально считались одними из фаворитов данного турнира, поэтому их итоговую победу вряд ли можно назвать сенсационной. Но что действительно удивило, так это стиль футбола "скуадра адзурры": вместо привычного катеначчо итальянцы играли в атакующий футбол первым номером, что на дистанции принесло им трофей, несмотря на то, что все козыри в финале были на руках у Англии.

Испания, в свою очередь, под руководством Луиса Энрике продолжает выступать в своем привычном стиле, используя тики-таку, но "фурии роха", откровенно говоря, не хватает в реализации. Да, в последних матчах отбора испанцы забили аж шесть безответных мячей, но и в соперниках у них были сборные Грузии и Косово. Все мы понимаем, что Италия — совершенно другой уровень.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, шансы на победу выше у подопечных Роберто Манчини. Победу Италии эксперты оценили в коэффициент 2,42, а победу Испании — в 3,39. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,18.

Бельгия — Франция

Четверг, 7 октября, 21:45. Альянц Арена, Турин (Италия)



Чемпионами Европы и мира становятся одни, а рейтинг лучших сборных по версии ФИФА уже который год подряд возглавляют другие. И ведь действительно, сборную Бельгии на сегодняшний день можно смело называть лучшей национальной командой в мире, если обращать внимание исключительно на различные коэффициенты и набранные очки за определенный промежуток времени, но на минувшем Евро-2020 коллектив Роберто Мартинеса остался довольствоваться только стадией 1/4 финала, от куда вылетел от будущего триумфатора и одним из полуфиналистов этой Лиги наций — сборной Италии.

Сборная Франции, соперник Украины в отборочном цикле ЧМ-2022, в последнее время разочаровывает еще больше. На чемпионате Европы подопечные Дидье Дешама вылетели на стадии 1/8 финала от сборная Швейцарии на стадии 1/8 финала, после чего сыграли вничью с украинской и боснийской командами в рамках отбора на Мундиаль.

Единственным светлым пятном для национальной команды Франции стала победа над Казахстаном в последнем матче, которая, впрочем, должна восприниматься как должное (уж очень разнится уровень команд). Возможно, команде Дешама удастся реабилитироваться перед болельщиками за прошлые неудачи в финальной стадии Лиги наций УЕФА?

По мнению букмекеров компании Pinnacle, шансы на победу выше у подопечных Дидье Дешама. Победу Франции эксперты оценили в коэффициент 2,51, а победу Бельгии — в 3,09. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,33.



Финляндия — Украина

Суббота, 9 октября, 19:00. Олимпийский стадион, Хельсинки (Финляндия)

Несомненно, выездная встреча сборной Украины с Францией в рамках отборочного цикла ЧМ-2022 станет самой интересной для всех украинских болельщиков, о которой на этой неделе мы успеем вспомнить уж точно еще не один и не два раза.

После того, как под руководством Андрея Шевченко "желто-синие" впервые в своей истории вышли в четвертьфинал чемпионата Европы, неожиданно для многих произошли изменения на тренерском мостике. Команду возглавил Александр Петраков, старт которого выдался очень неоднозначно: потеря очков с Казахстаном из-за слабой реализации, но после этого последовала ничья с фаворитом группы — Францией. Ну и, конечно, при Петракове свой шанс получили многие игроки, которые при Шевченко оставались за бортом, однако конфликтная ситуация с одним из лидером сборной Украины, Русланом Малиновским, вновь добавляет эту нотку неоднозначности.

Единственное очевидно — в гостях против Финляндии украинский коллектив не имеет права на неудачу, если хочет оказаться в финальной стадии чемпионата мира в Катаре. Напомним, что при Шевченко финская команда в Киеве свела встречу с "желто-синими" к ничьей в самой концовке, когда Пукки реализовал пенальти. Теперь каждая ошибка будет на вес золота, а градус давления на тренерский штаб Александра Петракова будет зашкаливать.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, шансы на победу выше у подопечных Александра Петракова. Победу Украины эксперты оценили в коэффициент 2,17, а победу Финляндии — в 3,72. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,28.