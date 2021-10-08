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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру квалификации предстоящего чемпионата Европы среди молодежи.

Сборная Украины U-21 отправится в гости к одногодкам из Франции в рамках отбора на молодежный чемпионат Европы 2023 года. Компания PariMatch считает, что шансы на успех в предстоящем поединке не на стороне подопечных Руслана Ротаня.

Так, на победу Украины U-21 предлагается коэффициент 6,80, тогда как потенциальный успех Франции U-21 оценивается показателем 1,42. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,60.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в предстоящем поединке Украина U-21 как минимум не проиграет. Этот исход оценивается коэффициентом 2,75.

Напомним, что матч Франция U-21 — Украина U-21 состоится сегодня, 8 октября, в 19:30. Прямая видеотрансляция матча запланирована на телеканалах Canal+ Sport, beIN Sports.