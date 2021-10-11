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Football.ua анонсирует самые интригующие поединки этой недели.

Октябрьская международная пауза постепенно подходит к концу, а вместе с ней завершаются и поединки национальных сборных, в угоду возвращению клубного футбола с его ожесточенными баталиями.

Нас ожидают матч сборной Украины, а также несколько встреч в рамках УПЛ и итальянской Серии А, которые невозможно оставить без внимания. Обо всем более подробно мы расскажем вам в нашем обзоре главных матчей недели.

Украина — Босния и Герцеговина

Вторник, 12 октября, 21:45. Арена Львов, Львов (Украина)

Сборная Украины сумела удачно завершить затяжную серию из ничейных результатов своих выступлений, и теперь перед ней открывается дорога исключительно вперед, в сторону квалификации на чемпионат мира. Любая осечка на данном пути тут же будет использована против нас же самих преследователями, поэтому слова о "необходимости играть исключительно на результат" получают куда большее значение в заключительных матчах отбора. Абсолютно все находится в наших руках, поэтому препятствие в виде Боснии и Герцеговины необходимо проходить как в грядущей домашней игре, так во время последующего выездного противостояния.

"Драконы" — достаточно опасный соперник для того, чтобы думать о возможности добыть легкую победу. Это они показали еще до нашей второй игры против Финляндии, когда ненадолго потеснили команду Александра Петракова со второй строчки турнирной таблицы. Наше преимущество заключается в том, что ответственную двухматчевую дуэль мы будем начинать на поле наиболее "успешной" нашей домашней арены во всей стране, поэтому поддержка фанатов будет очень уместна в той ситуации, когда играть приходится против соперников, с которыми Украина ни разу не встречалась.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, шансы на победу выше у подопечных Александра Петракова. Победу Украины эксперты оценили в коэффициент 1,77, а победу Боснии и Герцеговины — в 4,74. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,82.

Шахтер — Заря

Суббота, 15 октября, 17:00. НСК Олимпийский, Киев (Украина)

Коллектив Роберто Де Дзерби будет готовиться к спаренным поединкам против мадридского Реала, в том числе, и с помощью противостояния против крайне тяжелого соперника. Луганская Заря не проигрывает своим соперникам по региональному дерби уже в течение четырех матчей кряду, половину из которых завершала собственными победами. Для итальянского наставника этот факт тоже будет своеобразным вызовом, так как, на фоне ухода Луиша Каштру в конце прошлого сезона, у него появится возможность совершить то, что не получалось сделать у португальского специалиста. Перед матчем за Суперкубок-2021 против киевского Динамо (3:0) была похожая история, а чем завершилось дело в итоге видела вся страна.

Луганчанам, в свою очередь, также необходимо будет основательно подойти к двум противостояниям против софийского ЦСКА в Лиге конференций, так как их дела на международной арене не поддаются никакой критике. На контрасте с результатами в УПЛ, так и вовсе, складывается впечатление, что Виктор Скрипник играет матчи двумя разными составами, но информация в протоколах говорит об обратном. Заря сейчас идет четвертой в турнирной таблице, и вполне способна догнать по очкам "горняков", если добудет победу на главной арене страны.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, шансы на победу выше у подопечных Роберто Де Дзерби. Победу Шахтера эксперты оценили в коэффициент 1,48, а победу Зари — в 6,03. На ничью можно поставить с коэффициентом 4,45.

Лацио — Интер

Суббота, 16 октября, 19:00. Стадио Олимпико, Рим (Италия)

Симоне Индзаги возвращается на главную арену Италии, но уже во главе действующего чемпиона страны. Для яркой вывески одного из центральных поединков на предстоящих выходных в Серии А этого факта было бы вполне достаточно. А тут еще и у боковой границы поля Стадио Олимпико его будет встречать Маурицио Сарри, который не просто подобрал команду за ее экс-наставником в межсезонье, а уже находится в фазе активной трансформации всех систем в клубе. Лацио действительно играет по совершенно иной модели и при новом обновленном футболистов.

К слову, один из исходящих трансферов "орлов" как раз и был направлен в стан змей, куда отправился Хоакин Корреа, периодически составляющий теперь атакующий дуэт со своим соотечественником Лаутаро Мартинесом. Сказать, что Интеру при этом легко дается пережить последствия ухода Антонио Конте, да еще и в условиях необходимости защищать чемпионский титул, будет достаточно сложно. "Нерадзурри" уже дважды теряли очки на старте сезона, а в Лиге чемпионов и вовсе не побеждали, в том числе — из-за ничьей против донецкого Шахтера (0:0). При всем этом, команда из Милана все равно идет на третьей строчке в турнирной таблице и может надеяться на ошибку соседей по городу в игре против Вероны, но для этого сценария Интеру было бы неплохо, для начала, победить и самому.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, шансы на победу выше у подопечных Симоне Индзаги. Победу Интера эксперты оценили в коэффициент 2,26, а победу Лацио — в 3,49. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,41.

Ювентус — Рома

Воскресенье, 17 октября, 21:45. Альянц Стэдиум, Турин (Италия)

Кому из лидирующей группы образца прошлого сезона точно не пошла на пользу на старте чемпионата отставка главного тренера в межсезонье, так это туринскому гранду. Ювентус ужасно провалился в стартовых турах, но из последних четырех поединков сумел извлечь сразу 10 очков, поэтому сейчас уже стучится в потенциальную зону еврокубков, от которой команду Массимилиано Аллегри отделяет лишь набравший аналогичное количество баллов Лацио. При этом, "Старая Синьора" уже успела провалить ответственный матч против Наполи на поле соперников (2:1), и теперь неизвестно, когда еще сможет догнать "ослов", расположившихся на вершине турнирной таблицы.

У соперников Юве, римской Ромы, тем временем продолжает романтический период отношений с Жозе Моуриньо, пока португальский наставник обживается в новом коллективе. Результаты команды на внутренней арене в последних матчах были не такими уж уверенными: чередование побед и поражений ухудшили позиции в лидерской гонке, а поражение в римском дерби еще и нанесло удар по собственному самолюбию. Проблема в том, что именно матч против Лацио (2:3) и был единственной игрой "волков" против действительно сильного соперника на стартовом отрезке, поэтому в ближайший уик-энд коллектив Моуриньо будет вынужден доказывать свою состоятельность.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, шансы на победу выше у подопечных Массимилиано Аллегри. Победу Ювентуса эксперты оценили в коэффициент 1,90, а победу Ромы — в 4,23. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,73.