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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру квалификации предстоящего чемпионата Европы среди юниоров.

Сборная Украины U-19 отправится в гости к одногодкам из Польши в рамках отбора на юниорский чемпионат Европы 2022 года. Компания PariMatch считает, что шансы на успех в предстоящем поединке приблизительно равны.

Так, на победу Украины U-19 предлагается коэффициент 2,55, тогда как потенциальный успех Польши U-19 оценивается показателем 2,65. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,35.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что матч завершится со счетом 1:1. Этот исход оценивается коэффициентом 6,60.

Напомним, что матч Польша U-19 — Украина U-19 состоится сегодня, 12 октября, в 14:00.