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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру квалификации предстоящего чемпионата Европы среди молодежи.

Сборная Украины U-21 встретится с одногодками из Фарерских островов в рамках отбора на молодежный чемпионат Европы 2023 года. Компания PariMatch считает, что шансы на успех в предстоящем поединке не на стороне подопечных Руслана Ротаня.

Так, на победу Украины U-21 предлагается коэффициент 1,13, тогда как потенциальный успех Фарерских островов U-21 оценивается показателем 16,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 8,30.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в предстоящем поединке футболистам Фарерских островов удастся забить гол. Этот исход оценивается коэффициентом 2,03.

Напомним, что матч Украина U-21 — Фарерские острова U-21 состоится сегодня, 12 октября, в 18:00.