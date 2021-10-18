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Вашему вниманию букмекерские котировки на матч группового этапа Лиги чемпионов.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ примет на своем поле РБ Лейпциг.

Компания Parimatch считает, что подопечные Маурисио Почеттино обязаны обыгрывать своих оппонентов из Германии. На победу вице-чемпиона Франции предлагается коэффициент 1.44, в то время как потенциальный успех подопечных Марша оценивается вероятностью в 7.30.

Ничейный исход данного противостояния предлагается с коэффициентом 4.80.

Любители рискованных ставок могут спрогнозировать голы обеих команд в первом тайме. На то, что ПСЖ и РБ Лейпциг забьют в первой половине встречи предлагается коэффициент 3.85.

Матч ПСЖ — РБ Лейпциг состоится во вторник, 19 октября в 22:00 по киевскому времени.