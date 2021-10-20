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Вашему вниманию букмекерские котировки на матч группового этапа Лиги чемпионов.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов швейцарский Янг Бойз на своем поле примет испанский Вильярреал. Компания Parimatch считает, что больше шансов на успех в этом матче у подопечных Унаи Эмери.

Так, на победу "желтой субмарины" предлагается коэффициент 2,28, в то время как потенциальный успех команды Давида Вагнера оценивается вероятностью в 3,15. Ничейный исход данного противостояния предлагается с коэффициентом 3,55.

Любители рискованных ставок могут спрогнозировать на то, что в матче не будет забитых голов. Этот исход оценивается коэффициентом — 14,0.

Матч Янг Бойз — Вильярреал состоится в среду, 20 октября в 22:00 по киевскому времени.