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Вашему вниманию букмекерские котировки на матч группового этапа Лиги чемпионов.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов санкт-петербургский Зенит на своем поле примет туринский Ювентус. Компания Parimatch считает, что больше шансов на успех в этом матче у подопечных Массимилиано Аллегри.

Так, на победу "зебр" предлагается коэффициент 2,25, в то время как потенциальный успех команды Сергея Семака оценивается вероятностью в 3,50. Ничейный исход данного противостояния предлагается с коэффициентом 3,30.

Любители рискованных ставок могут спрогнозировать на то, что хозяева вновь не сумеют распечатать ворота соперников в очной дуэли. Этот исход оценивается коэффициентом — 2,85.

Матч Зенит — Ювентус состоится в среду, 20 октября в 22:00 по киевскому времени.