Вашему вниманию букмекерские котировки на Дерби Италии.
Интер - Ювентус, getty images
22 октября 2021, 18:00
В 9 туре Серии А действующий чемпион Италии миланский Интер примет на своем поле туринский Ювентус.
Компания Parimatch считает фаворитом данного противостояния подопечных Симоне Индзаги, оценивая потенциальный успех Интера коэффициентом 2.06.
Возможная победа Ювентуса в матче с действующими чемпионами рассматривается коэффициентом 3.45.
На ничейный исход битвы предлагается поставить с коэффициентом 3.60.
Для любителей рискованных ставок предлагается поставить на индивидуальный тотал Ювентуса больше 2 с коэффициентом 5.20.
Матч состоится в воскресение, 24 октября в 21:45.
На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.