В 9 туре Серии А действующий чемпион Италии миланский Интер примет на своем поле туринский Ювентус.

Компания Parimatch считает фаворитом данного противостояния подопечных Симоне Индзаги, оценивая потенциальный успех Интера коэффициентом 2.06.

Возможная победа Ювентуса в матче с действующими чемпионами рассматривается коэффициентом 3.45.

На ничейный исход битвы предлагается поставить с коэффициентом 3.60.

Для любителей рискованных ставок предлагается поставить на индивидуальный тотал Ювентуса больше 2 с коэффициентом 5.20.

Матч состоится в воскресение, 24 октября в 21:45.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.