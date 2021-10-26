Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на матч национального Кубка.

В рамках 1/8 финала Кубка Украины Мариуполь примет на своем поле киевское Динамо.

Компания Parimatch считает явным фаворитом противостояния подопечных Мирчи Луческу. Так, на победу Динамо предлагается коэффициент 1.23. Вероятность победы "азовцев" оценивается коэффициентом 10.50.

На ничейный исход противостояния предлагается поставить с коэффициентом 6.10.

Любители рискованных ставок могут предположить, что Мариуполь будет пытаться удивить соперника со старта поединка — на победу хозяев поля в первом тайме можно поставить с коэффициентом 8.30.

Матч состоится в среду, 27 октября в 17:00 по киевскому времени.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.