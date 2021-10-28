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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на кубковый матч.

Альянс примет на своем поле Львов в матче 1/8 финала Кубка Украины. Компания PariMatch отдает предпочтение в этой дуэли львовскому клубу.

Так, шансы на победу Львова в этом матче оцениваются в 2,39. Коэффициент на успех хозяев составляет 2,9, а вероятность ничьей – 3,3.

Любителям неожиданных результатов можно посоветовать такой исход, как победа Альянса в дополнительное время с коэффициентом 10,5.

Матч Альянс – Львов состоится на стадионе Юбилейный в Сумах в четверг, 28 октября, и начнется в 14:00 по киевскому времени.