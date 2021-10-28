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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на кубковый матч.

Металлист встретится с Колосом в рамках 1/8 финала Кубка Украины. Компания PariMatch отдает предпочтение в этой дуэли харьковскому клубу.

Коэффициент на победу Металлиста составляет 1,78. Успех Колоса оцениваются в 3,95, а коэффициент на ничью составляет 3,9.

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Вероятность прохода "желто-синих" составляет 1,42, а итоговый успех Колоса оценивается в 1,97.

Матч Металлист – Колос состоится на Арене Львов в четверг, 28 октября, и начнется в 17:00 по киевскому времени.