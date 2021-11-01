Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру Лиги чемпионов.

Киевское Динамо сойдется в домашнем противостоянии против каталонской Барселоны в четвертом туре Лиги чемпионов. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Серхи Бархуана.

Так, на победу Барселоны предлагается коэффициент 1,59, тогда как потенциальный успех Динамо Киев оценивается показателем 5,80. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,20.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что ответный поединок между этими командами также завершится только с одним забитым мячом. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 5,70.

Напомним, что матч Динамо Киев — Барселона состоится во вторник, 2 ноября, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.