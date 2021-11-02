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Вашему вниманию букмекерские котировки на матч группового этапа Лиги чемпионов.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов испанский Вильярреал дома сыграет против швейцарского Янг Бойз.

Компания Parimatch считает, что больше шансов в этом противостоянии на победу больше у подопечных Унаи Эмери.

На победу испанского коллектива предлагается коэффициент 1,49. На ничью — 4,70, а победа швейцарцев оценивается в 6,50.

Уверены в том что тотал в матче будет 2,5 больше, тогда ставьте на этот исход с коэффициентом 1,53 (нет — 2,60).

Матч Вильярреал — Янг Бойз состоится 2 октября и начнется в 22:00 по киевскому времени.