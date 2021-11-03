Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на матч группового этапа Лиги чемпионов.

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов тираспольский Шериф примет на своем поле миланский Интер.

Компания Parimatch считает безоговорочным фаворитом данного противостояния действующих чемпионов Италии. Так, на победу "змей" предлагается коэффициент 1.32. Потенциальный успех же команды Юрия Вернидуба оценивается коэффициентом 10.

На ничейный исход встречи специалисты предлагают поставить с коэффициентом 5.60.

Также предлагаем предугадать количество голов, которое будет забито в этом поединке. Тотал больше 3.5 оценивается коэффициентом 2.50.

Поединок Шериф — Интер состоится в среду, 3 ноября в 22:00 по киевскому времени.