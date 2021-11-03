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Вашему вниманию букмекерские котировки на матч группового этапа Лиги чемпионов.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов английский Манчестер Сити примет на своем поле бельгийский Брюгге.

Компания Parimatch считает, что больше шансов в этом противостоянии на победу у команды хозяев поля.

Так, на победу "горожан" предлагается коэффициент 1,11. Победу Брюгге оценили в 25,00, а ничейный исход — в 10,50.

Если вы уверены, что в этом поединке команды не смогут забить, то на данный исход коэффициент 26,00.

Напомним, матч Манчестер Сити — Брюгге состоится в среду, 3 ноября на Этихад Стэдиум. Начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.