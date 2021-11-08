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Football.ua анонсирует самые интригующие поединки этой недели.

Предстоящая неделя ознаменуется началом ноябрьской международной паузы, по итогам которой будут определены будущие участники финальной части чемпионата мира-2022, а также команды, которым предстоит побороться за место на мундиале в Катаре в рамках плей-офф.

Сборная Украины свой ключевой матч всего группового этапа отборочного раунда проведет через неделю против Боснии и Герцеговины, однако мы все равно сможем наблюдать за игрой подопечных Александра Петракова, пусть и в условиях товарищеского матча.

Италия — Швейцария

Пятница, 12 ноября, 21:45. Стадио Олимпико, Рим (Италия)

По большому счету, командам Роберто Манчини и Мурата Якина остается всего один шаг до прямой путевки на чемпионат мира-2022, однако им станет очное противостояние между лидерами квинтета C. Италия и Швейцария сумели подойти к этой игре с одинаковыми показателями набранных очков и небольшим преимуществом в два гола для "Скуадры Адзурры" в плане разницы забитых и пропущенных мячей. Очный поединок в Базеле в начале сентября завершился нулевой ничьей, что открывает достаточно много вариантов развития событий для обеих сторон.

После триумфа на чемпионат Европы-2020, Италия не показывает столь уверенных результатов, чтобы подтвердить недавно завоеванный статус. Команда Манчини открыла осеннюю часть с двух ничьих подряд, после чего для нее быстро закрылся путь к финалу Лиги наций УЕФА по итогам игры против Испании в полуфинале. Швейцарцы в столь высоких стадиях данного турнира не учувствуют, так как доступ "кантонам" к ним закрыт, но при этом команда Якина уверенно разобралась со своими соперниками по группе. Впрочем, как и Италии, проблемы возникли на старте осени, где случилась также и ничья против Северной Ирландии. Матч на три исхода нас ожидает.

Букмекеры Pinnacle преимущество в этой встрече отдают Италии, оценивая шансы на их победу в 1,6. Коэффициент на победу Швейцарии — 6,15, шансы на ничью — 3,99.

Греция — Испания

Воскресенье, 11 ноября, 21:45. Стадион Тумба, Салоники (Греция)

Сборная Греции подходит к данному поединку с девятью набранными баллами после шести игр. Математические шансы продолжить борьбу за путевку на чемпионат мира по-прежнему есть, но для это грекам нужно побеждать в двух грядущих матчах и надеяться на осечку соперников — Испании и Швеции.

Испания, в свою очередь, продолжает погоню за Швецией и, наверняка хочет решить судьбу прямой путевки на чемпионат мира в очному противостоянии со шведами — для этого нельзя терять очки против Греции.

Испанию подкосила домашняя ничья против Греции весной этого года (1:1), в результате чего команда Луиса Энрике и оказалась в такой неудачной позиции перед стартом предстоящей игры. Однако, эта осечка произошла в тот момент, когда будущие финалисты Лиги наций УЕФА только разыгрывались перед чемпионатом Европы-2020, на котором, как кажется, только осознали свой настоящий потенциал.

Нужно учитывать, что греки не проигрывают уже десять матчей кряду, включая товарищеские поединки, а потому испанцам придется сломить сложившуюся тенденцию, чтобы добиться необходимого результата.

Компания Pinnacle отдает преимущество в этом матче Испании. Коэффициент на победу "Фурии роха" составляет 1,46, шансы на успех "'эллинов" составляют 8,29, а на ничью — 4,28.

Украина — Болгария

Четверг, 11 ноября, 19:30. Черноморец, Одесса (Украина)

Календарь группового этапа квалификации на чемпионат мира-2022 в своей концовке выглядит не таким уж и благосклонным к Украине. Наши главные будущие соперники по решающей игре в битве за вторую строчку будут играть 13 ноября, поэтому к матчу 16 ноября подойдут в полной боевой готовности. Именно поэтому тренерский штаб принял решение поместить в свободный слот контрольный поединок против Болгарии, который может стать как местом для оттачивания будущего стартового состава на игру против Боснии и Герцеговины, так и очередным полем для испытаний подрастающего поколения Главной команды страны. Ожидается, что Александр Петраков остановится на первом варианте, так как его дальнейшая судьба во главе сборной Украины зависит именно от игры против Боснии.

Что касается будущих соперников — болгар, то они лишились абсолютно всех шансов попасть на чемпионат мира в Катаре, пропустив вперед Италию и Швейцарию. Подопечные Ясена Петрова за время отборочного цикла отметились неожиданной ничьей против действующих чемпионов Европы на выезде (1:1), сразу после завоеванного ними титула, однако конкуренцию "Нати" навязать так и не смогли. Стоит отметить, что подбор футболистов у наших предстоящих оппонентов видится достаточно хорошим, а поскольку им уже ничего не светит в текущем отборочном цикле, то играть они будут в свое удовольствие.

Букмекерская компания Pinnacle фаворитом противостояния считает хозяев. Коэффициент на победу Украины составляет 1,47, шансы на успех болгарской сборной клуба оцениваются в 7,70, а вероятность ничьей оценивается в 4,10.