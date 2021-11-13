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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру квалификации предстоящего чемпионата мира в Катаре.

Босния и Герцеговина примет на своем поле Финляндию в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Ивайло Петева.

Так, на победу Боснии и Герцеговины предлагается коэффициент 1,99, тогда как потенциальный успех Финляндии оценивается показателем 4,10. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,45.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в матче мы увидим назначенный пенальти. Этот исход оценивается коэффициентом 3,35.

Напомним, что матч Босния и Герцеговина — Финляндия состоится в субботу, 13 ноября, в 16:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного противостояния.