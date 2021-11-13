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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру квалификации предстоящего чемпионата мира в Катаре.

Сборная Франции примет на своем поле Казахстан в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке значительно больше у подопечных Дидье Дешама.

Так, на победу Франции предлагается коэффициент 1,04, тогда как потенциальный успех Казахстана оценивается показателем 65,0. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 18,0.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в матче команды не забьют больше трех мячей на двоих (ТМ 3). Этот исход оценивается коэффициентом 3,05.

Напомним, что матч Босния и Герцеговина — Финляндия состоится в субботу, 13 ноября, в 21:45. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного противостояния.