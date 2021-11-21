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Вашему вниманию букмекерские котировки на матч чемпионата Турции.

В тринадцатом туре турецкой Суперлиги Галатасарай проведет домашнее стамбульское дерби против Фенербахче.

Компания Parimatch считает фаворитом данного противостояния подопечных Фатиха Терима, оценивая потенциальный успех "львов" коэффициентом 2,17.

Верным поклонникам "канареек" предлагается поставить на победу своей команды с коэффициентом 3,40.

Ничья в матче Галатасарай — Фенербахче оценивается коэффициентом 3,35.

Любителям рискованных ставок предлагается предугадать количество мячей, забитых одной из команд. Так, на индивидуальный тотал Галатасарая больше двух мячей предлагается поставить с коэффициентом 3,25.

Матч состоится в воскресенье, 21 ноября в 18:00 по киевскому времени.