Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок Лиги Европы.

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА московский Спартак примет неаполитанский Наполи.

По мнению компании Parimatch, представитель чемпионата Италии имеет больше шансов победить.

На победу Наполи предлагается коэффициент 1,77. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,90, а на победу коллектива Руи Витории — 4,60.

Для любителей рискованных исходов стоит предложить вариант с разгромной победой гостей в три и более мячей. На него коэффициент 10,50.

Матч Спартак — Наполи состоится в Москве в среду, 24 ноября, и начнется в 17:30 по киевскому времени.