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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок Лиги чемпионов.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов английский Манчестер Сити дома сыграет против французского ПСЖ.

По мнению компании Parimatch, больше шансов на победу именно у команды Папа Гвардиолы.

На победу Манчестер Сити предлагается коэффициент 1,63. Ничью оценили в 4,40, а победу парижан в 5,20.

Если вы любите рисковать, то можете поставить на гол от форварда парижан Килиана Мбаппе. На взятие ворот от форварда предлагают коэффициент 3,15 (нет — 1,32).

Матч Манчестер Сити — ПСЖ состоится в среду, 24 ноября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.