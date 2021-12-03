Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на матч чемпионата Украины.

В семнадцатом туре Украинской Премьер-Лиги действующий чемпион страны киевское Динамо отправится в гости к Вересу.

Компания Parimatch считает безоговорочным фаворитом противостояния подопечных Мирчи Луческу. Так, на победу Динамо предлагается коэффициент 1.25, в то время как потенциальный успех хозяев поля оценивается коэффициентом 14.00.

Возможную ничью в этом матче можно спрогнозировать с коэффициентом 5.70.

Любители неожиданных ставок могут попробовать предугадать количество забитых мячей Вересом в матче. На индивидуальный тотал Вереса больше 1.5 предлагается коэффициент 8.10.

Матч Верес — Динамо состоится в субботу, 4 декабря в 14:00 по киевскому времени.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.