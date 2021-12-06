Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок ЛЧ.

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер примет на своем поле молдавский Шериф.

Компания Parimatch считает фаворитом противостояния подопечных Роберто Де Дзерби. Так, на победу "горняков" предлагается коэффициент 1.55, в то время как потенциальный успех Шерифа оценивается показателем 6.00.

Ничейный исход противостояния предлагается спрогнозировать с коэффициентом 4.50.

Любители рискованных ставок могут попытать удачу, спрогнозировав результативный поединок. Так, на тотал больше 5 предлагается коэффициент 8.40.

Поединок Шахтер — Шериф состоится во вторник, 7 декабря в 22:00.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.