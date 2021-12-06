Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок ЛЧ.
шериф - шахтер, фото фк шахтер
06 декабря 2021, 12:10
В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер примет на своем поле молдавский Шериф.
Компания Parimatch считает фаворитом противостояния подопечных Роберто Де Дзерби. Так, на победу "горняков" предлагается коэффициент 1.55, в то время как потенциальный успех Шерифа оценивается показателем 6.00.
Ничейный исход противостояния предлагается спрогнозировать с коэффициентом 4.50.
Любители рискованных ставок могут попытать удачу, спрогнозировав результативный поединок. Так, на тотал больше 5 предлагается коэффициент 8.40.
Поединок Шахтер — Шериф состоится во вторник, 7 декабря в 22:00.
На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.